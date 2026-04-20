Einbruch in Gustenfelden: Tresor gestohlen, hohe Sachschäden verursacht
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Einbruch in Gustenfelden: Tresor gestohlen, hohe Sachschäden verursacht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Zwischen Freitagabend, dem 17. April 2026, und Samstagmorgen, dem 18. April 2026, ereignete sich ein Einbruch in einen Verkaufsladen im Ortsteil Gustenfelden, Landkreis Roth. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein, die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugenhinweisen.

Erheblicher Sachschaden und Diebstahl eines Tresors

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 19:00 Uhr am Freitagabend und 06:30 Uhr am Samstagmorgen Zutritt zu dem Geschäft in der Dorfstraße. Innerhalb des Gebäudes öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und stahlen einen Tresor mit Bargeld. Darüber hinaus richteten sie beträchtlichen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Der entwendete Tresor wurde am nächsten Nachmittag im nahegelegenen Ortsteil Dechendorf aufgebrochen vorgefunden.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort erste Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach geführt. Die Polizei ruft Zeugen, die in den Bereichen Gustenfelden und Dechendorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dazu auf, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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