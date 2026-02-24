Einbruch in Nürnberger Kiosk: Täter auf der Flucht und Polizei sucht Zeugenhinweise

NÜRNBERG. Am Montagabend, dem 23.02.2026, ereignete sich ein Einbruch in einen Kiosk im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

Einbruch mit lautem Knall

Gegen 22:25 Uhr hörte ein Zeuge mehrere laute Geräusche, die auf zerbrechendes Glas hindeuteten, und informierte sofort die Polizei. Bei ihrem Eintreffen entdeckten die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eine eingeschlagene Scheibe in der Striegauer Straße. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Kiosks verschafft.

Täter flüchten unerkannt

Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Verdächtigen bereits verschwunden. Zeugen berichteten, dass vier maskierte Personen vom Tatort geflohen seien und dabei Kleingeld verloren hätten. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber und ein Hundeführer einbezogen waren, konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

