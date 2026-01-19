Einbruchsversuch in Köditz: Polizei sucht Zeugen für nächtliche Aktivitäten auf Grundstücken

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Köditz, Landkreis Hof, zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch. Unbekannte Personen betraten unerlaubt die Grundstücke von zwei Einfamilienhäusern.

Hebelspuren und verdächtige Geräusche entdeckt

Am ersten Haus in der Uferstraße bemerkten die Bewohner Hebelspuren an der Eingangstür. Eine Bewohnerin hörte zwischen 3 Uhr und 4 Uhr ein dumpfes Geräusch, das vermutlich auf einen Einbruchsversuch hinweist.

Verdächtige Vorkommnisse im Garten

Im Garten des zweiten Hauses der gleichen Straße stellten die Bewohner Spuren fest, die auf eine nächtliche Anwesenheit unbefugter Personen hindeuten. Der Vorfall könnte zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, stattgefunden haben.

Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigen Ermittlungen gelang den Tätern kein Zutritt zu den Häusern. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Die Kriminalpolizei Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge können unter Tel.: 09281/704-0 an die Kripo Hof gemeldet werden.