16-jährige Maja Salai aus Adamsberg vermisst – Möglicher Aufenthalt in Heilbronn, Polizei bittet um Hinweise

Seit dem 1. Januar wird die 16-jährige Maja Salai vermisst. Sie verließ an diesem Tag ihre Wohnadresse am Adamsberg und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine Straftat.

Verdacht: Aufenthalt in Heilbronn

Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich Maja Salai möglicherweise in Heilbronn aufhält. Die Umstände ihres Verschwindens bleiben unklar, doch es gibt keine Anzeichen für eine kriminelle Handlung.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Größe: 153 cm

Statur: Schlank

Haarfarbe: Lange schwarze Haare

Sprachkenntnisse: Spricht lediglich russisch

Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.