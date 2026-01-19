Newsletter
type here...
16-jährige Maja Salai aus Adamsberg vermisst – Möglicher Aufenthalt in Heilbronn, Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

16-jährige Maja Salai aus Adamsberg vermisst – Möglicher Aufenthalt in Heilbronn, Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit dem 1. Januar wird die 16-jährige Maja Salai vermisst. Sie verließ an diesem Tag ihre Wohnadresse am Adamsberg und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine Straftat.

Verdacht: Aufenthalt in Heilbronn

Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich Maja Salai möglicherweise in Heilbronn aufhält. Die Umstände ihres Verschwindens bleiben unklar, doch es gibt keine Anzeichen für eine kriminelle Handlung.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: 153 cm
  • Statur: Schlank
  • Haarfarbe: Lange schwarze Haare
  • Sprachkenntnisse: Spricht lediglich russisch

Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel