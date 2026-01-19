Unbekannter bricht in Friseursalon in Nürnberg ein und stiehlt Bargeld – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag, den 18. Januar 2026, ereignete sich ein Einbruch in einem Friseursalon in der Nürnberger Südstadt. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Unterstützung durch Zeugen.

Details zum Einbruch

Gegen 22:30 Uhr drang der Einbrecher in den Friseursalon in der Gibitzenhofstraße 175 ein. Im Inneren nahm er eine Spardose mit Bargeld an sich. Die genaue Höhe des Sachschadens ist momentan noch unklar.

Ermittlungen laufen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken leitete die ersten Maßnahmen am Tatort ein, inklusive Spurensicherung. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen fort. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

