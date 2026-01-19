Einbruch in Wohnhaus in Hersbruck: Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf zwei maskierte Täter

HERSBRUCK. (49) Am Samstag, den 17. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise.

Einbruch in der Trollstraße: Täter drangen gewaltsam ein

Zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Trollstraße, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Täter möglicherweise während ihrer Tat gestört.

Erste Hinweise und Zeugenaufruf

Laut Hinweisen von Zeugen sollen gegen 22:30 Uhr zwei maskierte Personen über ein Grundstück in der Seidelbaststraße gelaufen sein. Eine genauere Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf einige Hundert Euro.

Ermittlungen und Spurensicherung laufen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Zeugen, die im Bereich der Trollstraße oder der Seidelbaststraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.