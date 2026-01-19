Newsletter
Rottweiler attackiert Kinderwagen: Halter flieht und Bußgeldverfahren eingeleitet
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
IMMENSTADT. Am Freitagnachmittag kam es auf einem Spielplatz in Immenstadt zu einem Zwischenfall mit einem Rottweiler und einem Kinderwagen. Der 37-jährige Hundebesitzer war mit seinem Hund spazieren, als das Tier plötzlich den dort stehenden Kinderwagen angriff.

Angriff auf Kinderwagen

Die Mutter, die zudem schwanger war, konnte ihr 11 Monate altes Kind rechtzeitig aus dem Wagen nehmen und in Sicherheit bringen, stürzte dabei aber. Glücklicherweise blieben sowohl die Frau als auch das Kind unverletzt. Der Hund war zwar angeleint, aber der Halter konnte das Tier nur schwer kontrollieren.

Hundehalter flieht von der Örtlichkeit

Nach dem Vorfall verließ der Hundehalter die Szene zügig, konnte jedoch im Rahmen einer polizeilichen Fahndung aufgegriffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Rottweiler keinen Maulkorb trug. Allerdings bestand keine Maulkorbpflicht für den jungen Hund, da er erst 13 Monate alt ist und ein Wesenstest gemäß der Kampfhundeverordnung erst ab 18 Monaten erforderlich ist.

Unangemeldeter Hund und Bußgeldverfahren

Die zuständigen Behörden wurden von der Polizei über den Vorfall informiert, ebenso wie über die Tatsache, dass der Hund als Kampfhund eingestuft und nicht bei der Stadt angemeldet war. Gegen den Hundehalter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

