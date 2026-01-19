Newsletter
Einbruchserie in Marktredwitz: Unbekannte stehlen Fahrräder aus Mehrfamilienhäusern
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruchserie in Marktredwitz: Unbekannte stehlen Fahrräder aus Mehrfamilienhäusern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MARKTREDWITZ – Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter, in drei Einfamilienhäuser einzubrechen. In einem Fall hatten sie Erfolg. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Brandströmstraße

Zwischen Freitag, 7.30 Uhr, und Sonntag, 9.20 Uhr, gelang es den Einbrechern, durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Brandströmstraße einzudringen. Dabei entwendeten sie aus dem unverschlossenen Fahrradraum im Keller mehrere Fahrräder, darunter ein hochwertiges grünes Pedelec der Marke Cube.

Weitere Einbruchsversuche

An zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern in derselben Straße wurden ebenfalls Hebelspuren an den Hauseingangstüren entdeckt. Ob dort ebenfalls Fahrräder gestohlen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Hof bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

