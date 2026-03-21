EU-Parlamentspräsidentin warnt vor Bruch mit den USA
Politik & Wirtschaft
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EU-Parlamentspräsidentin warnt vor Bruch mit den USA

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat die Verbundenheit der Europäischen Union mit den USA bekräftigt – auch wenn das Verhältnis unter US-Präsident Donald Trump nicht immer einfach sei.

Roberta Metsola (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Metsola sagte der „Bild am Sonntag“: „Wenn wir uns die Welt insgesamt anschauen, hat Europa nicht viele Freunde. Es gibt nicht viele Demokratien, die sich gegen die Autokraten zusammentun können.“ Mit den USA habe die EU hingegen „über Jahrzehnte eine gemeinsame Basis aufgebaut“.

Trotzdem räumt Metsola ein: „Ist die Beziehung immer einfach? Nein, es ist immer eine Herausforderung.“ Trotzdem wolle sie „nicht sagen, dass die Beziehung kaputt ist“. Metsola über das Verhältnis der EU zu den USA: „Ich möchte, dass wir an einem Tisch sitzen und diskutieren, wie wir vorangehen können. Aber niemals mit dem Gedanken, die Tür zu schließen.“

Gleichzeitig appelliert sie an die Europäer, selbstbewusst zu sagen, „wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind“. Metsola: „Ich wünsche mir, dass wir Europäer enger vereint und selbstbewusst sind.“ Sie glaube, die Europäer hätten „dieses Selbstbewusstsein in den letzten Jahren verloren und sollten es zurückgewinnen“. Die EU-Parlamentspräsidentin mahnt: „Denn wir haben einen Krieg auf unserem Kontinent, wir haben unzuverlässige Nachbarn und wir müssen sicher sein, dass wir wissen, wer unsere Freunde sind. Genauso müssen unsere Freunde wissen, dass sie sich auf uns verlassen können.“

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