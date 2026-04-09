Fahrradfahrerin stirbt bei Bahnübergangsunfall in Burgkirchen an der Alz – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, den 8. April 2026, ereignete sich in Burgkirchen an der Alz, Lkr. Altötting, ein tragischer Unfall. Eine Fahrradfahrerin wurde an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizeiinspektion Burghausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr an einem Bahnübergang bei Lehner in Burgkirchen an der Alz. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Fahrradfahrerin den Übergang, als sich ein Güterzug in Richtung Burghausen näherte. Trotz mehrfacher akustischer Warnungen mittels Signalhorn wurde die Seniorin vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Der 51-jährige Lokführer blieb unverletzt.

Rasche Einsatzkräfte vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Burghausen und Dorfen waren mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam wurde ebenfalls hinzugezogen, um die Beteiligten zu unterstützen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Burghausen, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, führt die Ermittlungen zur Unfallursache. Sowohl die genaue Ursache als auch der genaue Hergang des Unfalls sind Gegenstand der aktuellen Untersuchungen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können oder denen Besonderheiten zur Unfallzeit am Bahnübergang bei Lehner aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08677/9691-0 bei der Polizeiinspektion Burghausen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.