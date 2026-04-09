24-Stunden-Blitzmarathon in Niederbayern gegen Raser gestartet

NIEDERBAYERN. Zwischen Mittwoch, dem 15. April 2026, und Donnerstag, dem 16. April 2026, findet in ganz Bayern der „24-Stunden-Blitzmarathon“ statt. Auch die Polizeidienststellen in Niederbayern beteiligen sich an dieser Aktion und führen rund um die Uhr Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Orten durch. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und damit die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Geschwindigkeit entscheidet über Leben und Tod

Im Jahr 2025 verloren 15 Menschen ihr Leben bei Unfällen, die durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit verursacht wurden. Dies entspricht einem Anteil von etwa 24 % aller Verkehrstoten in Niederbayern im Jahr 2025. Obwohl die Zahlen im Vergleich zu 2024 rückläufig sind, bleibt überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Die Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit der Geschwindigkeitsüberwachung als zentrales Element der Verkehrssicherheitsarbeit in Niederbayern.

Prävention steht im Vordergrund

Der Blitzmarathon ist Teil des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“. Die Messstellen werden im Voraus bekannt gegeben, um den präventiven Charakter der Aktion zu betonen. Das Ziel ist nicht die Erhöhung der Bußgeldeinnahmen, sondern die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit und die Förderung einer langfristigen Verhaltensänderung.

Trotz der Ankündigung werden alljährlich mehrere hundert Autofahrer geblitzt. Dies zeigt, dass selbst bei Bekanntgabe vielen Fahrern die Geschwindigkeit weiterhin zu hoch ist und sie entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden.

Messstellen in Niederbayern

Die niederbayerischen Polizeidienststellen kontrollieren an etwa 100 Messstellen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die genauen Standorte der Messstellen sind bereits im Internet veröffentlicht und können unter folgendem Link eingesehen werden: Blitzmarathon: StMI

Weitere Informationen zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil, sicher ans Ziel“ finden Sie auf der folgenden Homepage: Verkehrssicherheit 2030 – Bayern mobil, sicher ans Ziel – Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration