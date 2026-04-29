Falscher Polizeibeamter in Kempten: 32-jähriger Betrüger bei versuchter Abholung von Wertgegenständen gefasst

KEMPTEN. Am Sonntag, den 26. April 2026, wurde ein Ehepaar aus dem Raum Kempten Opfer eines Betrugsversuchs, bei dem ein angeblicher Kriminaldirektor versuchte, in die Rolle eines „falschen Polizeibeamten“ zu schlüpfen. Der Betrüger berichtete von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft und warnte, dass die Opfer auf einer Liste zukünftiger Einbruchsziele stünden.

Betrüger mit falschen Informationen

Der falsche Beamte behauptete, dass einer der Einbrecher gefasst worden sei und ein Zettel mit potenziellen Opfern, darunter der Name des 85-jährigen Angerufenen, gefunden worden wäre. Um das Vermögen des Ehepaars zu schützen, sollten die vermeintlichen Wertgegenstände von einem weiteren falschen Polizisten abgeholt werden, da angeblich auch Bankangestellte involviert seien.

Schnelle Reaktion führt zur Festnahme

Der Betrugsversuch wurde von dem 85-jährigen Mann sofort durchschaut und die örtliche Polizei informiert. Bereits am nächsten Tag meldeten sich die Betrüger erneut, was es der Polizei ermöglichte, sofortige Fahndungsmaßnahmen einzuleiten. Ein 32-jähriger Deutscher konnte bei dem Versuch, die angeblichen Wertgegenstände abzuholen, festgenommen werden.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt und ein Haftbefehl erlassen. Anschließend erfolgte seine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten leitet nun die weiteren Ermittlungen, um zu klären, ob der Verdächtige für weitere ähnliche Taten verantwortlich ist und ob es Hintermänner gibt.