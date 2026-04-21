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Galerie | Augsburger Grabreliefs reisen zur großen Rom-Ausstellung über den Handel im Römischen Reich

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Drei herausragende Exponate aus dem Bestand des Römischen Museums Augsburg werden im September ausgeliehen und in Italien gezeigt: Die rund 1800 Jahre alten römischen Grabreliefs aus Augusta Vindelicum sind Teil einer großen Sonderausstellung in Rom.

Die Ausstellung mit dem Titel „NEGOTIVM. Il Business dell’Impero Romano“ wird vom Museo delle Civiltà organisiert, das dem italienischen Kulturministerium untersteht. Geplant ist die Präsentation von Oktober 2026 bis Januar 2027 an zwei Standorten: im Museo delle Civiltà im Stadtteil EUR sowie im Castel Sant’Angelo.

Insgesamt sollen etwa 500 Objekte aus nationalen und internationalen Museen zu sehen sein. Inhaltlich widmet sich die Ausstellung dem Handel im Römischen Reich – von seiner Entwicklung über zentrale Handelsgüter bis hin zu weitreichenden Handelsbeziehungen mit dem Fernen Osten und Nordeuropa.

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