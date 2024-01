Anzeige | Laser TVs sind der neueste Trend im Bereich Heimkino und werden immer beliebter – auch als Alternative zum klassischen TV im Wohnzimmer. Doch was ist ein Laser TV eigentlich und warum ist eine ganz spezielle Leinwand, wie die Celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand HomeCinema Plus, so wichtig für die beste Bildqualität? In diesem Artikel erhalten Sie alle Informationen dazu.

Was ist ein Laser-TV?

Das Wort Laser-TV ist eine neuere Bezeichnung für sogenannte Ultrakurzdistanz-Beamer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beamern, die einige Meter Abstand zur Leinwand benötigen, kann ein Ultrakurzdistanz-Beamer bereits wenige Zentimeter von der Wand entfernt platziert werden und dennoch ein extrem scharfes und großes Bild (in der Regel 100 bis zu 150 Zoll) projizieren. Daher werden diese Geräte im Heimkinobereich und auch als Ersatz für große konventionelle TVs im Wohnzimmer immer beliebter.

Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD- oder LED-Fernsehern, bei denen eine Hintergrundbeleuchtung benötigt wird, um die Bilder anzuzeigen, nutzt ein Laser-TV eine spezielle Lasereinheit, um das Bild direkt aufzubauen. Obwohl bei einem Laser-TV als Projektionsfläche rein theoretisch auch eine ganz normale weiße Wand verwenden kann, ist für eine optimale Bildqualität unbedingt die Nutzung einer speziellen Hochkontrast-Leinwand erforderlich.

Warum benötigt man eine Hochkontrast-Leinwand fürs Laser-TV?

Eine Hochkontrast-Leinwand ist eine spezielle Projektionsleinwand, die entwickelt wurde, um ein verbessertes Kontrastverhältnis zwischen projiziertem Bild und Umgebungslicht zu erzielen. Diese Art von Leinwand verwendet eine mikrostrukturierte Oberfläche, um das einfallende Licht in bestimmte Richtungen zu lenken und Streulicht zu reduzieren.

Durch dieses Design wird das projizierte Bild auf der Leinwand viel heller und kontrastreicher wahrgenommen, da es weniger von unerwünschtem Umgebungslicht beeinflusst wird.

Was macht die UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand – HomeCinema Plus von celexon so besonders?

Die UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand – HomeCinema Plus von Celexon ist die perfekte Lösung für alle, die sich eine perfekte Bildqualität sowie eine unauffällige Integration ihres Heimkinosystems wünschen. Das Besondere daran: Wenn Sie die Leinwand nicht benutzen, verschwindet sie fast vollständig aus Ihrem Blickfeld. Anstatt die Leinwand an der Wand oder Decke zu montieren, wird sie entweder in Ihr Lowboard eingebaut oder dahinter versteckt.

Kino auf Knopfdruck

„Schwarze Löcher“, wie großformatige TVs an der Wand aufgrund ihrer im ausgeschalteten Zustand nicht wirklich vorteilhaften Optik oft genannt werden, gehören damit der Vergangenheit an.

Und bei der Art der Installation stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: Platzieren Sie die Leinwand einfach auf dem Boden, auf oder rückseitig an Ihrem Sideboard oder an der Wand, schließen Sie den Strom an und schon ist die Leinwand einsatzbereit. Wenn Sie eine noch unauffälligere Installation bevorzugen, können Sie das Leinwandgehäuse perfekt in ein Möbelstück Ihrer Wahl einlassen. Die seitlichen Steuereinheiten und der Stromanschluss sind so konzipiert, dass sie wenig Platz benötigen und keine herausstehenden Teile haben. Die integrierten Tragegriffe machen das Handling zudem sehr einfach.

Gamechanger für die Bildqualität

Doch das waren nur die äußerlichen Aspekte. Mindestens genauso wichtig ist die durch die Leinwand erreichte Bildqualität. Die von Celexon entwickelte und mit neuen Produktionsverfahren hergestellte mikroskopisch kleine Lichtgitter-Struktur erzeugt bis zu 20 % hellere Bilder, liefert sichtbar mehr “Punch” und Farbkontrast und eignet sich somit noch mehr als je zuvor für einen wahren TV Ersatz in Ihrem Wohnzimmer.

Dabei hat der Hersteller die Anzahl der richtreflektierenden Lamellen auf dem Tuch nochmals deutlich erhöht. Welche enorme Verbesserung das Bild durch die Nutzung der Leinwand erfuhr, können Sie auf den folgenden Bildern sehen. Wir haben dabei die Leinwand teilweise bewusst nur halb ausgefahren, um den Unterschied zwischen einer normalen, weißen Wand und der HomeCinema Plus Leinwand von Celexon zu zeigen. Als Laser-TV kam hier der Hisense PL1 zum Einsatz. Aber auch mit dem Hisense PX1, LG HU715QW sowie LG HU85LS erzielten wir perfekte Ergebnisse.

Die Leinwand verbessert das Bild des UST (Ultra Short Throw) Beamers entscheidend. Das einzigartige, mehrschichtige Tuchdesign erhöht sichtbar den Schwarzwert und reduziert effektiv den „Grauschleier“ bei Fremdlicht im Raum. Umgebungslicht wird aktiv von der Oberfläche abgelenkt oder absorbiert, wodurch auch bei Restlicht-Bedingungen, wie Lampen oder Tageslicht, ein kontrastreiches Bild sichtbar ist. In unserem Test wurde die HomeCinema Plus-Leinwand damit zu einem echten Gamechanger.

Fakten zur Celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand HomeCinema Plus im Überblick

Verfügbare Größe: 100, 110 und 120 Zoll

elektrische Bodenscheren Leinwand mit elektr. Klappenöffnungsmechanismus

celexon CLR / Laser-TV “black grid” Ultrakurzdistanz-Projektionstuch, Lentikular

Standard Vorlauf unten 350 mm (digital verstellbar per FB)

schwarze Rückseite

konkav geschnittenes Tension Seilspannsystem besonders effektiv gegen „Eselsohren“

stabiles und langlebiges Scherengelenksystem, auf mehrere tausend Zyklen getestet

integrierte Steuereinheit mit einer Vielzahl an Steuermöglichkeiten

inkl. RF und IR Fernbedienung

inkl. Triggerkabel und Trigger-Einheit verbaut, +5 bis +12V DC, per 3,5 mm Klinke auf USB

leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig

separater Motor für elektrischen Klappenöffnungsmechanismus

Stromausgang linksseitig von vorn betrachtet, Euro-Stecker Kaltgerätekabel im LU

220V, 50HZ

Fazit

Die Celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand HomeCinema Plus holt das Maximum an Bildqualität aus Ihrem Laser-TV und macht ihn damit zu einer wirklichen Alternative zu klassischen LCD/LED-TVs. Die Möglichkeit, die Leinwand bei Nichtbenutzung einzufahren, ist zudem ein echtes Highlight und ermöglicht die Nutzung beeindruckender Bildgrößen bei bester Bildqualität, ohne dass das Design in der Wohnung leidet.

Verfügbar ist das Modell in den Größen 100, 110 und 120 Zoll in der Gehäusefarbe weiß und schwarz. Der Preis der getesteten 100-Zoll-Variante liegt bei aktuell 2.299 Euro zzgl. Versand im Onlineshop von Celexon.