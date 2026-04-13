Gewinnspiel | 6. EHC-Schlagernacht mit starkem Lineup in Königsbrunn – Wer ist die Platz-1-Chart-Überraschung?

Anzeige | Achim Petry, Mario Basler, „GroßstadtEngel“ und „Die Draufgänger“ und eine Platz-1-Chart-Überraschung zu Gast bei der 6. EHC Schlager-Nacht!

Mit der 6. EHC Schlager-Nacht richtet der EHC Königsbrunn sein Kult-Format in 2026 zum letzten Mal aus und lässt es dabei nochmals richtig krachen!

Selbstverständlich geben sich dabei erneut „Die Draufgänger“ die Ehre, welche mit all Ihren Hits, wie „Cordula Grün“ und „Marie“ bereits um 5. Mal in Folge zu Besuch in der Pharmpur EISARENA sind. Für beide Songs wurden Sie in 2024 erstmals mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Als Star-Gast begrüßt der EHC mit Achim Petry den Sohn von Schlager-Legende Wolfgang Petry. Er hat dabei alle Hits seines Vaters, wie „Wahnsinn“, „Weiß der Geier“ oder „Du bist ein Wunder“ mit im Gepäck.

Als weiteren Gast begrüßt der EHC „GroßstadtEngel“, deren Hit „Gute Laune“ bereits sensationell auf Platz 4 der deutschen Single-Charts stürmte und 500.000 Hörer bei Spotify monatlich erzielt!

Dazu gibt es in 2026 ein Schlager-Nacht-Novum: Der EHC Königsbrunn begrüßt erstmals einen Special Guest und hat es geschafft mit Mario Basler einen der prominesteten Fußballer Deutschlands für einen Besuch zu gewinnen. 1995 wurde er Bundesliga-Torschützen-König und gewann 3x die Deutsche Meisterschaft. In einer kurzen und unterhaltsamen Frage-Runde, gibt er einen kurzen Einblick in die aktuelle Fußball-Welt und seine Einschätzung zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Dabei wird Mario Basler in gewohnter Manier kein Blatt vor den Mund nehmen.

Das Beste: Bei den VIP-Tickets ist ein garantiertes Meet&Greet mit dem Kult-Kicker inklusive!

Natürlich sind auch nochmals alle Local-Matadoren „FIREAbend“, „Die Hoberfeldtreiber“, Salvatore e Rosario, Tina Schüssler und DJ Ramazottl mit dabei und heizen dem Publikum ein.

Zusätzlich sind viele Überraschungsgäste geplant, welche erst am Abend selbst enthüllt werden, welche erst am Abend selbst enthüllt werden und allen Zuschauern als unvergesslichen Abschluss der EHC Schlager-Nächte in Erinnerung bleiben werden! arunter: Eine echte Nummer 1 der Deutschen Single-Charts!

Infos zur Veranstaltung und zum Ticket-Kauf gibt es unter www.ehc-happy-weekend.de. Tickets können im Online-Shop oder in der Geschäftsstelle Nibelungenstr. 8, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231-90135 erworben werden.

Presse Augsburg-Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Tickets der Kategorie 1 für die EHC-Schlagernacht 2026.

Wie können Sie gewinnen?

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3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 17. April 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.