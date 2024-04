GEWINNSPIEL | Beatrice Egli kommt zum Happy Weekend nach Königsbrunn – Wir haben die vielleicht letzten Tickets!

Beim Happy-Weekend des EHC Königsbrunn vom jagt 24.4.24 – 30.4.24 wieder ein Highlight das andere! Die Pinguine verwandeln nach 2022 & 2023 die Pharmpur EISARENA zum dritten Mal in ein Schmuckkästchen, wie es Königsbrunn noch nie gesehen hat! Modernste Bühnen- und Lichttechnik schaffen dabei ein einmaliges Ambiente! In 2023 waren alle Veranstaltungen restlos ausverkauft, auch für dieses Jahr gibt es nur noch Resttickets.





Den Auftakt gibt das neueste Format im Rahmen des Happy Weekends: Die 1. EHC-Star-Night bringt gleich zu Beginn mit Beatrice Egli & Band einen internationalen Super-Star nach Königsbrunn! Mit Ihrem Album “Balance” stand die beliebte Schweizerin in 2023 bereits auf Platz 1 der Deutschen Album-Charts. Im Vorprogramm tritt Frauenschwarm Mitch Keller auf!

Veranstaltungsort ist die Pharmpur EISARENA, Königsallee 1 in 86343 Königsbrunn. Parkplätze sind rund um das Stadion kostenfrei vorhanden. Direkt vor der Arena hält die Straßenbahn-Linie 3 an der Haltestelle Königsbrunn-Zentrum (von Augsburg-Hauptbahnhof kommend), sodass eine Anreise problemlos möglich ist.

Auch wenn die Veranstaltungsreihe für dieses Jahr nicht begonnen hat, wirft 2025 schon erste Schatten voraus. Der EHC hat bereits Pietro Lombardi und Mike Singer für die EHC-Star-Night bestätigt. Pietro hat dazu seine komplette Band mit im Gepäck. Mit seinen Songs Phänomenal, Senorita und Call my name stand er bereits auf Platz 1 der deutschen Single-Charts! Im Anschluss an die Auftritte gibt´s noch die beliebte Happy Weekend After-Show-Party. Die Tickets sind bereits jetzt im Onlineverkauf erhältlich.



Auch wichtig – hier die aktuellen Zugang-Infos:

Zuschauerkapazität exklusiv für nur 1.200-1.800 Personen je Abend (variiert je Veranstaltung), wartet daher bitte nicht zu lange mit dem Ticketkauf!

Abendkasse an allen 4 Abenden (insofern noch Tickets verfügbar)

Tickets gibt es im Onlineshop oder an folgenden Vorverkaufsstellen:

EHC Geschäftsstelle (nur Barzahlung möglich), Nibelungenstr. 8, Königsbrunn, 08231-90135 oder happyweekend@ehc-koenigsbrunn.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10:00 – 13:00 & Di.-Do. 15:00 – 17:30

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10:00 – 13:00 & Di.-Do. 15:00 – 17:30 Tickethotline: 08231-90135

Bei allen Heimspielen des EHC Königsbrunn in der SkateBar (nur Barzahlung möglich)

Presse Augsburg verlost 2×2 Tickets für die EHC-Star-Night mit Beatrice Egli & Band

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. April 2024, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner