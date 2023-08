Gewinnspiel | Das verrückteste Event des Sommers – Dirndlflug-Contest in der Therme Erding

Am Samstag, den 12. August 2023 präsentiert die Therme Erding in Kooperation mit Radio TOP FM und Trachten Angermaier bereits zum vierten Mal den legendären Dirndlflug-Contest. Auf die Gewinner warten tolle Preise der Therme Erding und Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro von Trachten Angermaier.

Es wird eine Mords-Gaudi – es wird nass… es wird… das verrückteste Event des Sommers! Am Samstag, den 12. August heißt es dann: Auf die Plätze, ab ins Dirndl und los! Beim Dirndlflug-Contest suchen die Therme Erding und Radio TOP FM nach den außergewöhnlichsten, coolsten und lustigsten Dirndlflug-Performances. Die Showbühne mit Laufsteg vor dem Wellenbad-Außenpool bietet dabei die perfekte Kulisse für den großen Auftritt. Dieser kann aus Akrobatikvorführungen, Tanzchoreografien oder verrückten Outfits bestehen – obligatorisch sind beim Dirndlfliagn nur ein Dirndl und ein gelungener Sprung ins Wasser. Die anschließende Reinigung der Dirndl wird von Radio TOP FM übernommen.

Jede/r Teilnehmer/in erhält am Event-Tag freien Eintritt in die Therme Erding für sich und eine Begleitperson. Teilnehmer/innen ohne eigenes Dirndl können sich ein Dirndlgwand von Radio TOP FM leihen. Auch Männer im Dirndl sind herzlich eingeladen am Wettbewerb teilzunehmen! Auf die ersten drei Plätze sowie in verschiedenen Sonderkategorien warten tolle Preise. Ob Karten für die Therme Erding oder Gutscheine von Trachten Angermaier – Mitmachen lohnt sich! Wer sich das Spektakel nur ansehen möchte, kann es sich mit einem kühlen Cocktail an der Poolbar gemütlich machen oder die Show auf einer der Sprudelliegen im warmen Thermalheilwasser genießen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band Mädchenalarm. Die Pow-erfrauen begeistern mit bayerischen Klassikern, Pop, Rock sowie den besten aktuellen Hits. Moderiert wird das Dirndlfliagn live vor Ort von Alex Maria Hiebl vom TOP FM Frühstücksradio. Hier ist Partystimmung vorprogrammiert! Jetzt noch schnell anmelden unter www.therme-erding.de/events.

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets für die Therme Erding

