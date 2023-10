Gewinnspiel | Gruselspaß mit den LEGO® Helden – Auf zur Halloween Monster-Party im Legoland

In Günzburg wird die längste Halloween Monster-Party aller Zeiten gefeiert: Täglich bis 4. November laden die LEGO® Helden zu Spukvergnügen und Abenteuer ins LEGOLAND® Deutschland Resort ein.

Kinder können mit ihren Eltern nicht nur über meterhohe LEGO Bauwerke im MINILAND staunen, auch süße Halloween-Szenen haben sich in der LEGO Miniaturwelt versteckt und unzählige Kürbisse schmücken die Gruselstraße. Monster-Party-Laune kommt bei der Achterbahnfahrt im Feuerdrache mit Disco-Lichtern und Gruselmusik auf und Hexe Pimpinella lädt zu „Süßes oder Saures“ in ihr Knusperhaus ein. Im parkeigenen Kino bringt das 4D-Filmabenteuer „Die Monster sind los!“ alle zum Lachen und Lichterzauber sorgt in der Dämmerung für wundervolle Stimmung. An den Samstagen bleibt der Park für verlängerten Spuk-Spaß, Kinderdisco und vielem mehr bis 20 Uhr offen.

Abends können Familien zudem komplett in die Welt der LEGO Helden eintauchen und direkt neben dem Park im idyllisch am Wald gelegenen LEGOLAND Feriendorf übernachten. Zum Beispiel in Campingfässern oder mit dem eigenen Zelt oder Caravan auf dem LEGOLAND Campingplatz. Saison bis 5. November 2023. Mehr Infos unter www.LEGOLAND.de

Wir verlosen 2 x 4 Tageskarten für das LEGOLAND Deutschland Resort inkl. PKW-Parkplatzticket.

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Oktober 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.