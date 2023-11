Große Freude bei Mira | 8-Jährige gewinnt Hauptpreis des Turamichele-Luftballonwettbewerbs

Im Goldenen Saal in Augsburg erhielt die 8-jährige Mira aus Friedberg kürzlich den Hauptpreis des Turamichele-Luftballonwettbewerbs: eine aufregende Ballonfahrt für vier Personen. Mira und ihre Familie freuten sich über den unvergesslichen Moment, während die Preisübergabe von Augsburg Marketing Citymanager Heinz Stinglwagner und Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg, Dr. Mark Dominik Hoppe durchgeführt wurde, die die Bedeutung des Hauptgewinns für die Stadt und ihre Kinder betonten.

Die achtjährige Mira aus Friedberg ist die stolze Gewinnerin des Hauptpreises beim diesjährigen Turamichele-Luftballonwettbewerb. Sie sicherte sich eine Heißluftballonfahrt für vier Personen, nachdem ihre Karte aus hunderten Einsendungen gezogen wurde. Miras Mutter freut sich und teilt begeistert mit: „Als Mira von ihrem Gewinn erfuhr, hat sie vor Freude das Haus zusammen geschrien. Es war ein unvergesslicher Moment für uns alle.“

Die feierliche Preisübergabe fand im Goldenen Saal in Augsburg statt und wurde von Heinz Stinglwagner, Citymanager bei Augsburg Marketing und Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg und Sponsor des Hauptpreises, durchgeführt. „Das gemeinsame Steigenlassen der Ballons am Turamichele-Fest und der damit verbundene Wettbewerb sind ein schöner Brauch, der den Kindern und Familien in Augsburg Freude macht und die Stadtgesellschaft bereichert. Dazu leisten wir als kommunales Unternehmen von Herzen gerne einen Beitrag, indem wir mit der Ballonfahrt den Hauptgewinn des Wettbewerbs stiften und den Kindern unserer Stadt ein Lächeln aufs Gesichts zaubern“, so Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg.

Der Luftballonwettbewerb mit den Friedensgrüßen wird jährlich im Rahmen desTuramichele-Familienfests von Augsburg Marketing ausgerichtet. Die Preisübergabe ist für Heinz Stinglwagner dabei jedes Jahr ein Höhepunkt im Terminkalender: „Es ist immer wieder eine riesige Freude, die strahlenden Augen der Kinder zu sehen, wenn sie den Preis überreicht bekommen. Das ist jedes Jahr mein persönlicher Hauptgewinn.“