Günstig, bequem und sicher am Flughafen München parken

Die Urlaubszeit steht vor der Tür und viele Menschen haben ihren Flug in wärmere Gefilde bereits gebucht. Für die meisten Reisenden aus unserer Region startet der Trip gen Süden am Münchner Franz-Josef-Strauss-Airport. Der Flughafen ist nach Frankfurt der am meisten frequentierte internationale Airport Deutschlands. Über die beiden riesigen Terminals starten und landen jährlich knapp 50 Millionen Passagiere (2019).

Der eigene PKW ist dabei immer noch die beliebteste Form der Anreise. Daher stellt sich die Frage, wo und wie das Fahrzeug während der Zeit der Abwesenheit am oder in der Nähe des Flughafens abgestellt werden kann. Zum Glück bietet die Betreibergesellschaft eine große Anzahl von Stellplätzen an.

Doch wer sich auf sein Glück verlässt und einen Parkplatz ohne Voranmeldung sucht, muss mit einem erheblichen Zeitverlust rechnen. Unter Umständen wird nur ein besonders teurer oder weit entfernter Stellplatz gefunden. Daher empfiehlt es sich, vorab den Parkplatz online zu buchen über parkandfly.de oder einen ähnlichen Anbieter. Was ist dabei zu beachten?

Ist das Auto günstig und sicher abgestellt, reist es sich gleich entspannter! (link)

Mit dem eigenen PKW zum Flughafen München

Der FJS-Airport ist ein stark frequentiertes internationales Drehkreuz der Luftfahrt. 84 unterschiedliche Fluggesellschaften fliegen mehr als 200 Flughäfen in über 70 Ländern an. Der Andrang ist groß und die Unterstellmöglichkeiten für PKW, Busse und Minivans sind dementsprechend heiß begehrt. Aus diesem Grund empfehlen Experten aus der Tourismusbranche Reisenden, die mit dem eigenen Wagen in den Urlaub starten möchten, sich frühzeitig um einen Stellplatz zu bemühen.

Dabei gibt es am und rund um den Flughafen ausreichend Parkplätze. Es gilt die Faustregel, dass mit zunehmender Nähe zu den Terminals die Parkgebühren stark ansteigen. Daher lohnt es sich, die Angebote der zahlreichen Dienstleister, die Stellplätze anbieten, zu prüfen. Das Fahrzeug kann mit einer gewissen Vorausplanung etwas weiter entfernt vom Flughafen sicher abgestellt werden. Wer allerdings auf den letzten Drücker kommt, muss sich auf Stress einstellen und läuft Gefahr, seinen Flug zu verpassen.

Wie kann der Stellplatz online gebucht werden?

Die Online-Buchung von Stellplätzen gestaltet sich einfach. Der Kunde begibt sich auf die Website eines vertrauenswürdigen Anbieters, wie beispielsweise parkandfly.de. Die gewünschten Optionen werden ausgewählt und der Parkplatz einfach und bequem reserviert. Sobald der Buchungsvorgang abgeschlossen ist, wird dem Kunden eine Bestätigung per E-Mail zugesendet.

Parkplätze jeder Preisklasse

Parken ist nicht gleich Parken. Um das Auto während der Reise sicher unterzubringen, bestehen zahlreiche Möglichkeiten.

Direkt am Airport München das Auto abstellen

Die Parkplätze, von denen aus der Check-in fußläufig erreicht werden kann, sind die teuersten, werden aber dennoch überdurchschnittlich nachgefragt. Aus räumlichen Gründen ist das Angebot begrenzt, weshalb eine besonders frühe Online-Buchung über einen externen Parkplatzanbieter Sinn macht.

Mit dem Shuttle zum Terminal

Beim Shuttleparken kommt ein Shuttle-Bus zum Einsatz. Dieser fährt günstigere Stellplätze in der Nähe des Flughafens an und liefert seine Fahrgäste am Terminal ab. Bei der Rückreise werden die Passagiere abgeholt und sicher und trocken zu ihren Fahrzeugen gebracht.

Komfort-Parken mit Valet

Komfortabler gestaltet sich das sogenannte Valet-Parking. Die Fluggäste fahren direkt am Terminal vor und stoppen auf den Parkplätzen, die für das kostenlose Ein- und Ausladen der Passagiere samt Gepäck gedacht sind.

Dort nimmt ein Mitarbeiter des Dienstleisters den Wagen in Empfang und fährt ihn auf den gebuchten Stellplatz. Nach Rückankunft fährt der Mitarbeiter das Auto pünktlich vor. Die Kunden steigen ein und setzen ihre Heimreise direkt fort.

Park, Sleep & Fly

Diese Variante des Park & Fly-Modells eignet sich vornehmlich für Passagiere mit einem weiten Anfahrtsweg oder für Fluggäste mit Kindern. Es wird dabei ein Hotel in der Nähe des Airports angesteuert. Die Gäste übernachten und werden vom Hotelpersonal zum Terminal gebracht und wieder abgeholt. Das Fahrzeug verbleibt während der Zeit der Abwesenheit auf dem Hotelparkplatz.

Welche Zusatzoptionen gibt es

Die Parkplatzanbieter bauen ihr Angebot sukzessive aus. Wer mit einer teuren Limousine unterwegs ist, kann diese auf einem Sicherheitsparkplatz abstellen, der rund um die Uhr bewacht wird. Dort werden Zusatzleistungen wie eine Außen- und Innenreinigung sowie ein Tank- und Werkstattservice optional bereitgestellt. Überdies gibt es ein reichhaltiges Angebot an barrierefreien Stellplätzen, Parkplätzen für Elektroautos und Unterstellmöglichkeiten für übergroße Fahrzeuge.