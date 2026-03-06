Haftbefehl nach Messerangriff in Haunstetten: 54-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft kam es am Mittwochmorgen in Haunstetten zu einem Vorfall, bei dem eine 37-jährige Frau bei einem Streit verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter, ein 54-jähriger Mann, versuchte offenbar mit einem Messer auf sie einzuwirken.

Streit eskaliert in Wohnung in der Rathausstraße

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 06:00 Uhr in einer Wohnung in der Rathausstraße. Der 54-jährige Mann soll während eines Streits versucht haben, die Frau mit einem Messer zu verletzen, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei konnte den Verdächtigen schnell im Nahbereich ausfindig machen und festnehmen.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann bereits am nächsten Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ daraufhin Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, und der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Totschlags aufgenommen. Sowohl die 37-Jährige als auch der 54-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

