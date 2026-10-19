Körperliche Auseinandersetzungen nach D-Jugend-Spiel in Nürnberg

Nach dem Abpfiff eines D-Jugend-Fußballspiels im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf kam es am Samstagvormittag zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die Polizei stellte die Identitäten von mehr als 70 Personen fest.

Gegen 10:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein Anruf wegen einer größeren Auseinandersetzung ein. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte rückten daraufhin zum Sportplatz der SpVgg Mögeldorf 2000 aus. Beim Eintreffen der Streifen hatte sich die Lage bereits beruhigt.

Streit zwischen Beteiligten beider Mannschaften

Nach bisherigen Ermittlungen kam es nach dem Abpfiff der Begegnung zwischen der SpVgg Mögeldorf 200 und der SG Quelle Fürth zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelten sich diese zu körperlichen Auseinandersetzungen, an denen Betreuer, Eltern, Zuschauer und Spieler beider Mannschaften beteiligt waren.

Die Einsatzkräfte trennten die beiden Gruppen und stellten anschließend die Personalien von mehr als 70 Personen fest, die während der Auseinandersetzung anwesend waren. Niemand musste vor Ort wegen Verletzungen medizinisch behandelt werden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Geschehens.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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