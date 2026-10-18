Nürnberg: 23-Jähriger soll Polizisten gebissen haben

Nach einer Auseinandersetzung vor einem Club in Nürnberg soll ein 23-Jähriger Einsatzkräfte beleidigt, Widerstand geleistet und einen Polizisten in den Fuß gebissen haben.

Die Polizei wurde gegen 1.55 Uhr zu einer Streitigkeit vor einem Club in der Kaiserstraße gerufen. Nach Zeugenaussagen waren dort zwei Gruppen mit jeweils drei Personen aneinandergeraten. Während des Handgemenges setzte ein bislang unbekannter Beteiligter Pfefferspray gegen einen 23-Jährigen und einen 20-Jährigen ein. Beide erlitten Atemwegsreizungen und Schmerzen in den Augen. Der 20-Jährige verletzte sich außerdem an der Hand, als er stürzte.

23-Jähriger leistet Widerstand

Bei der anschließenden Befragung verhielt sich der 23-Jährige den Einsatzkräften gegenüber äußerst aggressiv und beleidigte sie fortwährend. Als er in aggressiver Weise auf die Beamten zuging, brachten sie ihn unter Einsatz unmittelbaren Zwangs zu Boden und fesselten ihn. Dagegen setzte er sich nach Angaben der Polizei ebenfalls zur Wehr.

Auf der Fahrt zur Dienststelle soll sich der Mann offensichtlich absichtlich auf einen Beamten übergeben haben. Dabei wurden die Uniform und der Streifenwagen erheblich verunreinigt. Außerdem soll der Beschuldigte einem Polizisten in den Fuß gebissen haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahm ein Arzt dem 23-Jährigen in der Dienststelle Blut ab. Anschließend wurde er wegen fehlender Haftfähigkeit in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 23-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.