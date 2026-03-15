Kostenlose Zivilcourage-Trainings ab März in München: Jetzt anmelden

Ab März starten in München wieder die beliebten kostenlosen Zivilcourage-Trainings. Interessierte können sich ab sofort anmelden, um wertvolle Tipps für das richtige Verhalten in Gefahrensituationen zu erhalten.

Anmeldung für die Zivilcourage-Kurse jetzt möglich

Die Kurse werden vom Polizeipräsidium München, der Bundespolizeiinspektion München und der Aktion Münchner Fahrgäste organisiert. Sie bieten eine Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Rollenspielen, um den Teilnehmern anschaulich zu zeigen, wie man sich in kritischen Situationen verhält, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Veranstaltungsort und Termine

Die Trainings finden im Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der Schwanthalerhöhe statt. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet. Der erste Kurs in diesem Jahr beginnt am 23. März von 13 bis 17 Uhr. Weitere Termine sind am 15. April, 20. Mai, 11. Juni, 16. Juli, 22. August, 13. Oktober, 12. November und 9. Dezember.

Theorie trifft auf Praxis

Martin Marino, Sprecher der Aktion Münchner Fahrgäste, betont: „Wir wollen, dass es gar nicht erst zu Situationen kommt, in denen Fahrgäste zu Schaden kommen.“ Die Teilnehmer lernen Tipps zur Selbstbehauptung und erfahren, wie Notrufeinrichtungen genutzt werden. Themen wie Notwehr, unterlassene Hilfeleistung und das Erstellen von Personenbeschreibungen werden umfassend behandelt.

Weitere Informationen und die Anmeldung zu den Kursen finden Interessierte auf www.fahrgaeste.de.

Lesen Sie mehr über ähnliche Initiativen in München: presse-augsburg.de