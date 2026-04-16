Leiche eines 40-jährigen Polen in Essenbach bei Reinigungsarbeiten entdeckt
Polizeipräsidium Niederbayern
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Leiche eines 40-jährigen Polen in Essenbach bei Reinigungsarbeiten entdeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei Reinigungsarbeiten in Essenbach im Ortsteil Gaden wurde am Mittwochvormittag eine männliche Leiche entdeckt. Ermittler der Polizei fanden den Verstorbenen, während sie Reinigungsarbeiten an einem Rechen durchführten.

Untersuchung der Todesumstände

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 40-jährigen Mann polnischer Herkunft aus Landshut. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände übernommen.

Keine Hinweise auf Gewalt

Bisher liegen keine Anzeichen für Fremd- oder Gewalteinwirkung vor. Die Ermittlungen dauern an, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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