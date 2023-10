„Letzte Generation“ beschmiert Kanzleramt mit Farbe

Angehörige der sogenannten „Letzten Generation“ haben am Dienstag eine Außenwand des Bundeskanzleramts mit Farbe beschmiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mache sich in der Klimapolitik einer „lebensbedrohlichen Lüge“ schuldig, sagte eine Aktivistin zur Begründung. An die Wand des Kanzleramts wurde von den Protestlern „Olaf lügt“ geschrieben, das Gleiche stand auch auf Plakaten der Gruppe.

Bundeskanzleramt in Berlin (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Laut Polizeiangaben hielten sich etwa 60 bis 70 Personen vor Ort auf. Die Beamten hielten einige der Aktivisten fest, um später ihre Personalien festzustellen. Zuletzt hatten Mitglieder der „Letzten Generation“ die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz großflächig mit oranger Farbe beschmiert.

Am 17. September hatte die Gruppe zudem die Säulen des Brandenburger Tors mit oranger Farbe besprüht, das Denkmal konnte bislang nicht vollständig gereinigt werden.