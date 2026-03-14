Lottozahlen vom Samstag (14.03.2026)
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Lottozahlen vom Samstag (14.03.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 19, 20, 28, 32, 44, 45, die Superzahl ist die 0. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 7396424. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 490773 gezogen.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 35 Millionen Euro, schon der einfache Sechser ist zwei Millionen Euro schwer.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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