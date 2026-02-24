Männer nach bewaffnetem Raubüberfall in Cham festgenommen: Haftbefehle erlassen

Am 16. Februar wurde in Cham ein 70-jähriger Mann in seiner Wohnung von zwei Männern durch Vorzeigen von Messern zur Herausgabe mehrerer tausend Euro gezwungen. Eine beteiligte Frau aus dem Umfeld des Opfers wurde vorläufig festgenommen. Die beiden Männer konnten zunächst fliehen, wurden aber einige Tage später gefasst. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen.

Überfall im Stadtzentrum von Cham

Gegen 13.00 Uhr verschafften sich ein 20- und ein 19-jähriger Syrer mit Unterstützung einer 28-jährigen Deutschen Zutritt zur Wohnung des Opfers in einem Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum von Cham. Unter Vorhalt von Messern forderten die Männer das Bargeld vom 70-jährigen Mann. Obwohl er unter großem Druck stand, blieb der Geschädigte unverletzt.

Schnelle Festnahme und Ermittlungen

Nach der Tat flüchteten die Männer gemeinsam mit der 28-jährigen Frau zu Fuß. Die Polizei startete umgehend eine Fahndung, die zur vorläufigen Festnahme der Frau führte. Nach ersten Maßnahmen wurde sie jedoch entlassen. Am 20. Februar konnten die beiden Männer durch intensive verdeckte Ermittlungen im Stadtgebiet von Cham festgenommen werden.

Haftbefehle erlassen

Am 21. Februar wurden der 19- und der 20-jährige Syrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen beide, und sie wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.