Am Montagabend, dem 23. Februar, ereignete sich ein gefährlicher Zwischenfall im Nürnberger Hauptbahnhof. Ein 36-jähriger polnischer Staatsbürger warf eine Glasflasche vom Obergeschoss hinunter und verfehlte nur knapp einen Passanten.

Glasflasche verfehlt Passanten knapp

Gegen 20:40 Uhr befand sich der Mann in der Sitzgalerie des Bahnhofs und konsumierte Bier aus einer Glasflasche. Plötzlich stand er auf und warf die Flasche über die Brüstung hinunter. Diese zerschellte im Kassenbereich eines Discounters im Untergeschoss, knapp neben einem dort stehenden Mann. Trotz der Anwesenheit mehrerer Personen im Gefahrenbereich blieb glücklicherweise jeder unverletzt.

Festnahme und Identitätsfeststellung

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Da der Mann keine Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde er zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle gebracht. Ein Datenabgleich bestätigte seine Identität und zeigte, dass der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt die Vorführung des Mannes vor den Haftrichter an. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den Beschuldigten eingeleitet.