Wer Facebook und Instagram künftig ohne Werbung nutzen möchte, muss dazu eine Abo abschließen. Begründet wird der Schritt mit dem Datenschutz. Meta verdient Milliarden mit Werbung, kommt jedoch immer wieder in Konflikt mit Datenschutzbestimmungen. Meta verletze die so genannte Vertrags-Rechtsgrundlage, in dem sie Nutzer-Daten tracke und diese für personalisierte Werbung nutze, hieß es.