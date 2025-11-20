Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
3.4 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Sebastian Pfister
News
1 Min.Lesezeit

Neuburg | 29-Jähriger nach Raubdelikt in Untersuchungshaft

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Neuburg an der Donau | Nach einem Raubüberfall auf offener Straße am 17. November 2025 sitzt ein 29-jähriger bulgarischer Staatsbürger inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei Neuburg konnte den zuvor flüchtigen mutmaßlichen Täter gestern festnehmen.

Am heutigen Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der den bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt erlassenen Haftbefehl bestätigte. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Opfer, ein 34-jähriger nigerianischer Staatsbürger, war am Montagnachmittag in der Münchner Straße mit dem Fahrrad Richtung Hadergasse unterwegs. Dort wurde er von einem zunächst unbekannten Mann gestoppt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als der 34-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, soll der Täter auf ihn eingeschlagen haben, bis dieser verletzt zu Boden ging. Danach flüchtete der Angreifer mit dem Fahrrad des Geschädigten in Richtung Hadergasse.

Um 14:20 Uhr setzte der Verletzte einen Notruf ab und gab dabei an, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Aufgrund konkreter Hinweise auf zwei mögliche Aufenthaltsorte des mutmaßlich bewaffneten Täters wurden zusätzlich Spezialkräfte angefordert. Bei der Durchsuchung der Objekte konnte der Tatverdächtige jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Die Fahndung wurde daraufhin durch die örtlichen Polizeikräfte fortgesetzt.

Währenddessen wurde das Opfer im Krankenhaus von der Kriminalpolizei Ingolstadt vernommen. Die zunächst gemeldete Messerbedrohung konnte dabei nicht bestätigt werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die weiteren Ermittlungen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel