Neuburg an der Donau | Nach einem Raubüberfall auf offener Straße am 17. November 2025 sitzt ein 29-jähriger bulgarischer Staatsbürger inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei Neuburg konnte den zuvor flüchtigen mutmaßlichen Täter gestern festnehmen.

Am heutigen Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der den bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt erlassenen Haftbefehl bestätigte. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Opfer, ein 34-jähriger nigerianischer Staatsbürger, war am Montagnachmittag in der Münchner Straße mit dem Fahrrad Richtung Hadergasse unterwegs. Dort wurde er von einem zunächst unbekannten Mann gestoppt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als der 34-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, soll der Täter auf ihn eingeschlagen haben, bis dieser verletzt zu Boden ging. Danach flüchtete der Angreifer mit dem Fahrrad des Geschädigten in Richtung Hadergasse.

Um 14:20 Uhr setzte der Verletzte einen Notruf ab und gab dabei an, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Aufgrund konkreter Hinweise auf zwei mögliche Aufenthaltsorte des mutmaßlich bewaffneten Täters wurden zusätzlich Spezialkräfte angefordert. Bei der Durchsuchung der Objekte konnte der Tatverdächtige jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Die Fahndung wurde daraufhin durch die örtlichen Polizeikräfte fortgesetzt.

Währenddessen wurde das Opfer im Krankenhaus von der Kriminalpolizei Ingolstadt vernommen. Die zunächst gemeldete Messerbedrohung konnte dabei nicht bestätigt werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die weiteren Ermittlungen.