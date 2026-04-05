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Neuburg: Mann am Spitalplatz verletzt – Zeugen nach Vorfall an der Heilig-Geist-Kirche gesucht

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Neuburg – Am Samstagabend, 04.04.2026, gegen 18:30 Uhr, wurde am Spitalplatz in Neuburg ein 27-jähriger Mann mit Kopfverletzungen aufgefunden. Bei der medizinischen Versorgung gab der Neuburger an, er sei in der Nähe der Heilig-Geist-Kirche von zwei Jugendlichen angegriffen worden.

Die Angaben des Geschädigten waren allerdings sehr ungenau, sodass die Polizei auch einen möglichen Fahrradsturz als Ursache nicht ausschließen kann. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neuburg gebracht.

Die Polizei Neuburg/Donau bittet Zeugen, die den Vorfall am Spitalplatz oder im Bereich der Heilig-Geist-Kirche beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.

Dieser Aufruf soll helfen, den genauen Hergang zu klären und mögliche Täter zu identifizieren.

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