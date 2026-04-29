Nur jeder zehnte junge Beschäftigte in Gewerkschaft
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Nur jeder zehnte junge Beschäftigte in Gewerkschaft

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Weniger als elf Prozent der Beschäftigten zwischen 16 und 30 Jahren waren 2023 Mitglied einer Gewerkschaft. Das geht aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die Daten des European Social Survey ausgewertet hatte.

DGB-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei den Über-50-Jährigen lag der Anteil mit gut 18 Prozent deutlich höher. Insgesamt war nur noch knapp jeder sechste Beschäftigte in Deutschland gewerkschaftlich organisiert.

Im europäischen Vergleich rangiert Deutschland damit im Mittelfeld. In den skandinavischen Ländern sind deutlich mehr Beschäftigte organisiert, in Frankreich, Polen und Ungarn dagegen weniger als zehn Prozent.

Der Blick auf die Mitgliederstruktur offenbart weitere Unterschiede: Frauen sind mit 14,7 Prozent seltener organisiert als Männer mit 18,3 Prozent. Beschäftigte mit Migrationshintergrund kommen auf 12,7 Prozent – ohne Migrationshintergrund sind es 18,1 Prozent. Auch zwischen den Sektoren klafft eine Lücke: Im produzierenden Gewerbe gehörte gut jeder fünfte Beschäftigte einer Gewerkschaft an, im Dienstleistungssektor nur jeder siebte.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.
Polizei & Co

Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf

0
Am frühen Morgen des 1. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich ein schockierender Vandalismusvorfall in Memmingen. Eine Marmormauer der türkisch-islamischen Gemeinde wurde zum Ziel eines Angriffs, bei dem Unbekannte mit Blut gefüllte Luftballons auf die Mauer warfen.