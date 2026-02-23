Politischer Schriftzug in Nürnberg-Langwasser: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG – Im Stadtteil Langwasser wurde zwischen Freitagabend, dem 20. Februar 2026, und Samstagvormittag, dem 21. Februar 2026, ein politischer Schriftzug an einer Garage angebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter hinterlassen Schriftzug

Im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr am Freitagabend und 09:30 Uhr am Samstagmorgen sprühten die bislang unbekannten Täter den Schriftzug auf eine Garage im Rauschbergweg. Bisher gibt es keine Informationen zur Höhe des verursachten Sachschadens.

Polizei bittet um Mithilfe

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc