Polizei zerschlägt Drogenring: Razzien in München und Kirchseeon führen zu Festnahmen und Sicherstellung von Kokain und Amphetamin

Am vergangenen Donnerstag durchsuchten Polizeikräfte mehrere Wohnungen in München und Kirchseeon im Landkreis Ebersberg. Diese Maßnahmen folgten auf umfassende Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding.

Polizei durchsucht Wohnungen am frühen Morgen

Bereits in den frühen Morgenstunden vollzogen die Einsatzkräfte Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen in München und zwei in Kirchseeon. Die Untersuchungen wegen des Verdachts auf Kokainhandel richteten sich gegen vier Verdächtige im Alter von 16, 25, 27 und 40 Jahren.

Sicherstellung von Drogen und Bargeld

Insgesamt stellten die Beamten etwa 70 Gramm Kokain und über 700 Gramm Amphetamin sicher. Zudem fanden sich weitere Drogen und Bargeld in vierstelliger Höhe. Die beiden Hauptverdächtigen, ein 25-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 40-jähriger Deutscher, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Fortdauernde Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den Fall weiter aufzuklären.