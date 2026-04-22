Bundespolizei Freilassing: Vier mit Haftbefehl gesuchte Personen aus Rumänien, Syrien und Kosovo festgenommen

Freilassing – Am vergangenen Dienstag (21. April) hat die Bundespolizei in Freilassing mehrere Personen festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Bei zwei der festgenommenen Personen gab es gleich mehrere Haftbefehle.

Festnahme eines 45-jährigen Rumänen auf der Saalbrücke

Kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 45-jährigen Rumänen auf der Saalbrücke in Freilassing. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Da das Amtsgericht München im Juli 2024 einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, wurde der 45-Jährige verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

41-jähriger Rumäne am Bahnhof Freilassing festgenommen

Am frühen Morgen wurde ein 41-jähriger Rumäne am Bahnhof Freilassing von Unterstützungskräften der Bundespolizei gefasst. Der Mann versuchte mit einem grenzüberschreitenden Zug in die Bundesrepublik einzureisen, wurde jedoch von der Staatsanwaltschaft Rottweil wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gesucht. Da er eine Geldstrafe in Höhe von 2.990 Euro nicht zahlen konnte, kam es zur Festnahme. Zudem war seine Freizügigkeit zuvor durch das Ausländeramt Hamburg aberkannt worden. Nach vorangegangener Abschiebung nach Rumänien wurde er trotzdem wieder in Deutschland angetroffen.

Syrischer Staatsbürger und Kosovare in Freilassing festgenommen

Zur Mittagszeit gelang es der Bundespolizei, einen 29-jährigen Syrer bei Grenzkontrollen auf der Saalbrücke festzunehmen. Der junge Mann war durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls und durch die Staatsanwaltschaft Potsdam zur Aufenthaltsermittlung wegen Urkundenfälschung gesucht. Er wird nun dem Amtsgericht Schwabach vorgeführt.

Am Abend überprüften Beamte am Kontrollpunkt auf der A8 einen 39-jährigen Kosovaren in einem Reisebus. Die Staatsanwaltschaft Memmingen suchte nach ihm wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er eine Geldstrafe von 3.900 Euro nicht vollständig bezahlt hatte, wurde er verhaftet und muss eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.