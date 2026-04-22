Unbekannter Mann belästigt Frau in Nürnberger Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Unbekannter Mann belästigt Frau in Nürnberger Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagnachmittag (21.04.2026) kam es in Nürnberg zu einem Vorfall in der Straßenbahnlinie 11, bei dem eine Frau von einem bisher unbekannten Mann belästigt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Vorfall in der Straßenbahn

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:15 Uhr, als die betroffene Frau in der Straßenbahn in Richtung Tiergarten unterwegs war. Ein Mann setzte sich zu ihr kurz vor der Haltestelle Lechnerstraße und begann ein Gespräch. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann auf unsittliche Weise. Die Frau verließ die Bahn an der Haltestelle Lechnerstraße, während der Mann weiterfuhr.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der gesuchte Mann wird als etwa 70 Jahre alt beschrieben, mit einer Halbglatze und einer dunklen Jacke bekleidet.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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