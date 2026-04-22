Polizeipräsidium Schwaben Nord lädt zur Verkehrsaktion „Zweiräder im Blick“ in Mickhausen ein

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord startet die Verkehrsaktion “Zweiräder im Blick”. Zu diesem Anlass sind Medienvertreter eingeladen, am 28. April 2026 um 16:30 Uhr an der Kontrollstelle in Mickhausen am Mickhauser Berg teilzunehmen. Der Treffpunkt befindet sich auf dem Parkplatz zwischen Birkach und Mickhausen.

Einladung zur Kontrollstelle

Diese Aktion bietet eine Gelegenheit für interessierte Medienvertreter, sich einen Überblick über die Maßnahmen zur Verkehrssicherheit von Zweirädern zu verschaffen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen.

Beteiligung und Rückmeldung

Für eine bessere Organisation wird um eine Rückmeldung bis Freitag, den 24. April 2026, gebeten. Eine Bestätigung der Teilnahme kann telefonisch unter der Nummer 0821 / 323 – 1014 erfolgen.