Praktikabilität und Ästhetik: Der Multifunktionale Spind CB10H/CB10V von FlexiSpot

Anzeige | Stauraum ist sowohl in geschäftlich als auch in privat genutzten Räumen Gold wert. Dabei sollte er nicht nur praktisch sein, sondern auch gewisse Anforderungen an die Ästhetik erfordern. Der multifunktionale Spind von FlexiSpot weiß beide Ansprüche zu vereinen. Was macht das Möbelstück so besonders?

Fakten zum FlexiSpot Multifunktionalen Spind im Überblick

Großer Stauraum

Zwei verfügbare Varianten

Hohe Metallfüße

Traglast von 54 kg

Praktischer Stauraum – in zwei Größen erhältlich

Der multifunktionale Spind von Flexispot ist in zwei Größen erhältlich. Nutzer haben die Wahl zwischen den Modellen CB10H und CB10V:

CB10H: 640 mm Höhe, 1000 mm Breite, 400 mm Tiefe

CB10V: 1200 mm Höhe, 800 mm Breite, 400 mm Tiefe

So ist für jeden Raum das Richtige verfügbar. Der Spind lässt sich sowohl im Wohnzimmer als auch im Eingangsbereich oder im Büro aufstellen. Dort macht er eine gute Figur und bietet vor allem eines – praktischen Stauraum. Er integriert sich hervorragend in verschiedene Arten von Räumen.

Der Schrank kann rund 54 kg tragen. Zudem ist der Stauraum vielseitig gestaltet. Hier finden Akten, CDs, Schuhe, Erinnerungsstücke oder Bücher Platz. Dank der Einteilung in mehrere Fächer lässt sich darin so gut wie alles lagern, was man sich wünscht. Dabei sollte ein maximales Gewicht von 45 kg pro Regalboden nicht überschritten werden.

Griffe in weiß und blau im Lieferumfang

Den Schränken liegen sowohl weiße als auch blaue Kunststoffgriffe bei. Wir haben uns für einen noch cleaneren Look entschieden und keine Griffe montiert. Das Öffnen der Schränke ist so zwar nicht mehr ganz so leicht, aber immer noch gut machbar.

So ästhetisch ist der Multifunktionale Spind von FlexiSpot

Neben der Praktikabilität spielt auch die Optik eine gewisse Rolle. Sei das im Wohnraum oder im Büro – die Ästhetik von Möbelstücken trägt erheblich zur Atmosphäre bei. Damit man sich voll und ganz wohlfühlen kann, müssen Möbel zum bestehenden Stil passen und ein gewisses Etwas bieten.

Der FlexiSpot Spind ist in sogenannten „Dopaminfarben“ erhältlich. Das sind Farben, die die Stimmung heben und Nutzer glücklich machen können. Außerdem findet auf diese Weise jeder, der den Spind in seinem Zuhause aufstellen möchte, das richtige Möbelstück.

Auch das Design weiß zu überzeugen. Der Spind ist schlank gestaltet und steht auf vier schmalen Standbeinen. Das erleichtert nicht nur die Reinigung, sondern sorgt auch für einen besonders modernen Stil. Die Beine bestehen aus Metall und sind nicht nur eine Augenweide, sondern gelten auch als feuchtigkeitsbeständig und bodenschonend!

Weitere praktische Features des Spindschranks

Das Netzdesign an der Front des Spinds von FlexiSpot ist nicht nur aus optischen Gründen gewählt. Zwar sieht es äußerst modern und zeitlos aus. Doch es hat noch einen weiteren praktischen Nutzen. Es sorgt für eine gute Belüftung, sodass selbst Gegenstände wie Schuhe darin aufbewahrt werden können.

Für ein besonders sanftes Öffnen und Schließen sind ein Gummipuffer ein Magnetverschluss an den Türen angebracht. Da sich der Spind zu beiden Seiten öffnen lässt, erhält man schnell und einfach Zugriff auf alle darin gelagerten Gegenstände.

Fazit

Ob es das größere Modell oder die kleinere Version ist – der Multifunktionale Spind von FlexiSpot geht mit einer Reihe an Vorteilen einher und kann den Alltag etwas einfacher, aufgeräumter und praktischer gestalten. Neben seinem hohen Maß an Praktikabilität überzeugt er auch mit seiner Ästhetik. So fügt er sich in jeden Wohnraum und jedes Büro harmonisch ein.