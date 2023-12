Presse Augsburg-Geschenktipp mit GEWINNSPIEL | Günter Grünwald – Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein

Günter Grünwald kommt mit seinem neuen Programm „Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein“ auch nach Augsburg. Ein Presse Augsburg-Geschenktipp, für alle, die jetzt noch das passende Päckchen schnüren wollen.

Und natürlich ist das auch nicht mein Ernst, sondern mein Heinz.

Hahahaha. Das war nur ein Scherz, der schon mal in die grobe Richtung weist, um was es in meinem neuen Programm geht.

Es geht nämlich um Dies und Das, um Jenes, aber auch um Anderes. Teilweise sogar um ganz Anderes. Eigentlich um Alles.

Vor allem aber um meine Kindheit als armer Waldbauernbub in der Fußgängerzone von Ingolstadt, um meinen großen Jugendtraum in Papua-Neuguinea den Nil in einem Einbaum zu befahren und wie ich beim Training dafür fast im Baggersee ersoffen wäre, nicht zu vergessen meine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Hot Dog Essen, als ich schon nach dem ersten Bissen aufgeben musste, weil ich keinen Ketchup mag.

Aber das sind nur drei Themen von insgesamt vier.

Kommen Sie zuhauf, zahlen Sie, ohne rumzumaulen, den Eintrittspreis und ich versuche Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Wird schon irgendwie hinhauen.

Ihr

Günter Grünwald

Am 13.6.24 kommt Grünwald mit seinem neuen Programm auch in den Kongress am Park in Augsburg. Beginn 20 Uhr

„Günter Grünwald“, der Presse Augsburg-Geschenktipp

Mit Tickets für das Programm von Günter Grünwald kann man eigentlich nicht falsch liegen. Überspitzt und auf den Punkt gebracht ist der Ingolstädter immer für einen unterhaltsamen Abend gut.

Am 13.6.24, kommt er in den Kongress am Park Augsburg. Beginn ist um 20 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es ab 39,90 in den bekannten (Online-) Vorverkaufsstellen.

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets für den Abend mit Günter Grünwald in Augsburg

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 27. Dezember 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner