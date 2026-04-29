Prügelei im Nürnberger Hauptbahnhof: Ermittlungen gegen drei Supermarktkunden wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Dienstagabend kam es in einem Discountmarkt im Nürnberger Hauptbahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 20:45 Uhr gerieten zwei Kundinnen und ein männlicher Kunde in einen Streit, welcher schließlich in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Streit an der Kasse eskaliert

Der Vorfall ereignete sich, als ein 61-jähriger Mann an zwei Kundinnen, im Alter von 50 und 39 Jahren, vorbeigehen wollte. Ein zunächst harmloses Wortgefecht schlug in eine Schlägerei um. Die beiden Frauen schubsten den Mann, woraufhin dieser der jüngeren Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Frau erlitt dabei eine Schwellung und eine blutende Kratzwunde an der linken Wange. Im Anschluss schlugen beide Frauen mehrfach auf den Mann ein.

Einsatz der Bundespolizei

Ein Mitarbeiter des Marktes alarmierte die Bundespolizei, die mit mehreren Einsatzkräften rasch vor Ort war. Sie nahm die drei Beteiligten zur Klärung des Vorfalls mit zur Dienststelle. Trotz der körperlichen Auseinandersetzung lehnten alle Beteiligten eine ärztliche Versorgung ab und entschieden sich, keinen Strafantrag zu stellen.

Ermittlungen eingeleitet

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten des Vorfalls.