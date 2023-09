Ralf Moeller wünscht sich Ernährungslehre als Schulfach

Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller setzt sich für mehr Aufklärungsarbeit beim Thema Essen ein. „Ernährungslehre – das müsste eingeführt werden in den Schulen“, sagte Moeller dem „Spiegel“. Statt an Kiosken rund um Schule süße Schokobrötchen oder überzuckerte Getränke zu verkaufen, „sollten die mal ein Kochstudio herrichten“, damit man mit den Schülern frisch was zubereiten könne.

Ralf Moeller (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Er selbst ernährt sich nach eigenen Angaben „so 80 Prozent vegan“, esse aber auch „schon mal ein Ei“, „gern mal Sushi“. Er wolle niemanden missionieren und halte es für kontraproduktiv, das Thema Veganismus zu verbissen zu sehen. „Ich gehe nicht mit der Brechstange ran“, sagte der 64-Jährige.

Er rate aber dazu, den Fleischkonsum zu reduzieren: „Einmal die Woche vegan wäre toll. Ab und zu mal ein Gericht wählen im vegetarischen oder veganen Bereich.“