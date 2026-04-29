Raub in Augsburg: Unbekannte Täter stehlen Geldbeutel von 79-Jährigem im Park
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Raub in Augsburg: Unbekannte Täter stehlen Geldbeutel von 79-Jährigem im Park

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagmorgen, dem 27. April 2026, ereignete sich ein Raubüberfall im Augsburger Stadtteil Oberhausen, genauer gesagt am Paul-Ben-Haim-Weg. Ein 79-jähriger Mann wurde Opfer eines dreisten Diebstahls, während er auf einer Parkbank saß und seinen Geldbeutel in der Hand hielt.

Unbekannte Täter schlagen zu

Zu diesem Zeitpunkt näherten sich ihm zwei bis jetzt unbekannte Täter, wobei einer der Männer dem Senior den Geldbeutel entriss. Auf der Flucht verlor der Täter kurzzeitig das erbeutete Gut.

Flucht auf E-Scooter

Ein dritter Täter, der auf einem roten E-Scooter unterwegs war, hob den verlorenen Geldbeutel kurz darauf auf und setzte die Flucht fort. Der entstandene Beuteschaden beträgt laut Angaben der Polizei einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Augsburg hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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