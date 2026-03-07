Russell sichert sich Poleposition für Saisonauftakt in Melbourne
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Russell sichert sich Poleposition für Saisonauftakt in Melbourne

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

George Russell hat sich beim ersten Qualifying der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne die Poleposition gesichert.

George Russell / Mercedes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Mercedes-Pilot setzte sich am Samstag mit einer Bestzeit von 1:18.518 Minuten durch und bestätigte damit die Favoritenrolle seines Teams. Andrea Kimi Antonelli komplettierte die erste Startreihe für Mercedes, nachdem er sich mit einer Zeit von 1:18.811 Minuten den zweiten Platz sicherte.

Hinter den beiden Mercedes-Fahrern landete Isack Hadjar auf dem dritten Platz. Der Red-Bull-Pilot zeigte ein starkes Debüt und lag knapp vor Charles Leclerc, der sich mit dem vierten Platz zufriedengeben musste. Die McLaren-Piloten folgten auf den Plätzen fünf und sechs, während Lewis Hamilton im zweiten Ferrari auf Rang sieben landete. Liam Lawson entschied das teaminterne Duell bei den Racing Bulls gegen Rookie Arvid Lindblad für sich.

Das Qualifying verlief nicht ohne Zwischenfälle. Eine rote Flagge wurde ausgelöst, als ein Kühlerteil von Antonellis Auto auf der Strecke lag. Zudem musste Max Verstappen nach einem Unfall in Kurve 1 das Qualifying vorzeitig beenden. Auch Carlos Sainz und Lance Stroll konnten aufgrund technischer Probleme nicht am Qualifying teilnehmen und werden das Rennen von den hinteren Plätzen aus starten.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel