Montag, November 24, 2025
Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In der Nacht zum Montag hat sich auf der Bundesautobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Opel Vivaro, besetzt mit sechs Personen, war gegen 01:13 Uhr in Richtung München unterwegs, als der 26-jährige rumänische Fahrer aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach am Seitenstreifen liegen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass ein 19-jähriger rumänischer Mitfahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er kam schwerstverletzt auf der Hauptfahrbahn zum Liegen und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Seine Mitfahrer bargen ihn umgehend und brachten ihn aus dem Gefahrenbereich.

Eine 41-jährige Mitfahrerin wurde mittelschwer verletzt. Beide Verletzten wurden noch an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ob der schwerverletzte 19-Jährige angeschnallt war, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Opel musste mit einem Kran geborgen werden. Die A8 war zunächst vollständig gesperrt, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

An dem Einsatz waren die Feuerwehren Dasing und Adelzhausen beteiligt. Zudem unterstützte ein Team von A+ bei Absicherung und Räumung der Unfallstelle. Eine zufällig anwesende Zollstreife leistete Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen.

