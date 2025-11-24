Newsletter
Fahrraddiebstähle in Neuhäuser Straße: Polizei Augsburg sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.11.2025) ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Neuhäuser Straße in Oberhausen. Unbekannte Täter entwendeten zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr zwei Fahrräder der Marke Cube.

Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Die gestohlenen Fahrräder sind in den Farben schwarz/rot und grau/schwarz gehalten. Der verursachte Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Zeugen und Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 bei der Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

