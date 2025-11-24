Newsletter
Unbekannte stehlen schwarzen Nissan Navara in Augsburg-Haunstetten
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte stehlen schwarzen Nissan Navara in Augsburg-Haunstetten

Augsburg – Im Augsburger Stadtteil Haunstetten kam es zwischen Dienstag, den 18. November 2025, und Freitag, den 21. November 2025, zu einem Autodiebstahl in der Hirsestraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten ein Fahrzeug, das in einer Parkbucht abgestellt war.

Besonders auffälliger Nissan Navara gestohlen

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen Nissan Navara, der durch seine auffällige Beklebung in Grau und Gelb leicht zu erkennen ist. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen des besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden und Hinweise zu dem Vorfall mitzuteilen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

