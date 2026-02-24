Schwerer Unfall bei Aha: Frau prallt mit Opel gegen Baum – Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag, den 24. Februar 2026, ereignete sich auf der Kreisstraße WUG 27 bei Aha im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Fahrerin prallt gegen Baum

Gegen 13:40 Uhr war eine 43-jährige Deutsche mit ihrem schwarzen Opel auf der Kreisstraße WUG 27 von Aha in Richtung Dittenheim unterwegs. In Höhe der Ortschaft Oberasbach kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Rettungskräfte im Einsatz

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe an der Unfallstelle und brachten die Verletzte anschließend ins Krankenhaus.

Untersuchung zur Unfallursache läuft

Die Polizeiinspektion Gunzenhausen nahm den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Aktuell (Stand: 16:00 Uhr) ist die Kreisstraße WUG 27 aufgrund der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09831 6788 0 zu melden.