SPD fordert von Mineralölkonzernen sofortige Spritpreissenkung
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SPD fordert von Mineralölkonzernen sofortige Spritpreissenkung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SPD fordert die Mineralölkonzerne auf, nach der Ankündigung der Öffnung der Straße von Hormus unverzüglich auch die Spritpreise zu senken. „Die Ölpreise sind allein in der Nacht auf Mittwoch zweistellig gefallen. Das muss sich jetzt schnell an den Preisen an der Zapfsäule widerspiegeln“, sagte Fraktionsvize Esra Limbacher der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe).

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Limbacher ergänzte, durch die übertriebenen Preissteigerungen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern seien die deutschen Autofahrer enorm belastet worden. „Ich erwarte, dass die Konzerne die rapide sinkenden Weltmarktpreise für Erdöl genauso unmittelbar weitergeben wie die Steigerungen.“

Zugleich gelte, dass die bisherigen staatlichen Maßnahmen nicht ausgereicht hätten, um den Preis zu drücken. „Es bleibt daher richtig, dass wir die Spritpreise deckeln und Übergewinne besteuern. Hier muss die Wirtschaftsministerin endlich ins Handeln kommen“, sagte Limbacher.

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