Turmdrehkran kippt in Bayreuth um: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Oberfranken
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Turmdrehkran kippt in Bayreuth um: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Auf einer Baustelle in der Erlanger Straße in Bayreuth ereignete sich am Dienstagnachmittag ein dramatischer Unfall mit einem Turmdrehkran. Das schwere Baugerät kippte um und sorgte für erhebliche Schäden.

Ursache: Nachgeben von Betonstützfundamenten

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gaben während der Aufbauarbeiten die Betonstützfundamente nach. Dies führte dazu, dass der Kran gegen 16.15 Uhr abrutschte und in eine Baugrube fiel. Der massive Kran stürzte auf zwei Baucontainer und beschädigte ein angrenzendes Gartengrundstück erheblich.

Personen leicht verletzt und Straßensperrung

Zum Zeitpunkt des Umsturzes befanden sich zwei Personen auf der Leiter im Mast des Krans. Glücklicherweise wurden sie nur leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls musste die Erlanger Straße für rund eine Stunde gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Schaden in sechsstelliger Höhe

Der Schaden des Vorfalls wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Derzeit führt die Kriminalpolizei Bayreuth die weiteren Ermittlungen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Informationen zur Bergung des umgestürzten Krans liegen bislang nicht vor, und es ist unklar, ob die Erlanger Straße erneut gesperrt werden muss.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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